Серхио Рамос: «В Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьму вместе с Пучдемоном»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение в «класико» от «Барселоны» со счетом 0:3. Капитан «сливочных» подчеркнул, что не хотел бить Луиса Суареса.

«В первом тайме мы выглядели действительно здорово. У нас были моменты, чтобы выйти вперед, но не сложилось. Второй тайм мы провели уже совсем по-другому.

Наша история и наша эмблема обязывают нас бороться до конца. Наша ситуация в чемпионате тяжелая, кто-то скажет, что невозможная, но мы будем бороться до конца.

Это поражение неприятно, потому что мы понимаем последствия. Неприятнее поражения от любой другой команды. Мы должны все это обдумать.Но поражения не затмят наш 2017-й год. Этот год получился для нас историческим и безупречным.

Фол на Суаресе? В Барселоне теперь будут говорить, что я должен сесть в тюрьму вместе с Пучдемоном. Но у меня не было каких-то намерений бить его», – сказал Рамос.

Карлес Пучдемон является бывшим президентом Каталонии. Сейчас он преследуется властями Испании в связи с организацией референдума о независимости региона.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito TV‏

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