Леонид Федун отклонил заявление Кононова об отставке

Леонид Федун, владелец «Спартака», отклонил отставку главного тренера Олега Кононова.

По данным источника, после встречи 9-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (1:2) Олег Кононов заявил руководству, что хочет покинуть занимаемый пост. Позже он официально обратился с просьбой к клубу об отставке.

Отмечается, что Федун сегодня изучил заявление белорусского специалиста об увольнении, однако не согласился принять его.

Олег Кононов стал главным тренером «Спартака» в середине прошлого сезона. В нынешнем сезоне чемпионата России московский клуб с 14 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»