Леонид Федун отклонил заявление Кононова об отставке

Автор: Роман Шлуинский 0

Кононов

Леонид Федун, владелец «Спартака», отклонил отставку главного тренера Олега Кононова.

По данным источника, после встречи 9-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (1:2) Олег Кононов заявил руководству, что хочет покинуть занимаемый пост. Позже он официально обратился с просьбой к клубу об отставке.

Отмечается, что Федун сегодня изучил заявление белорусского специалиста об увольнении, однако не согласился принять его.

Олег Кононов стал главным тренером «Спартака» в середине прошлого сезона. В нынешнем сезоне чемпионата России московский клуб с 14 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 21 апреля 2019 г.

Московский «Спартак» поддержал продажу пива на играх РПЛ

Кононов

Олег Кононов: «В Туне сыграют две одинаковые команды»

Киевское «Динамо» может пригласить в команду Олега Кононова

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 