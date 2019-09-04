Александр Медведев: «Есть планы по приобретению игрока на роль «десятки»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился планами клуба на зимнее трансферное окно. По его словам, «сине-бело-голубые» намерены приобрести игрока на роль «десятки».

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки», — сказал Медведев.

Этим летом в команду из Санкт-Петербурга перешли сразу несколько игроков: форвард «Барселоны» Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, а также голкипер «Сарпсборга» Александр Васютин.

После 8 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе «сине-бело-голубых» 17 очков. Идущий первым «Краснодар» имеет столько же баллов, но опережает клуб из Санкт-Петербурга за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Радио «Зенит»