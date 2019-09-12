Мадридский «Реал» намерен провести теннисный матч на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» хочет организовать выставочный теннисный матч. В игре сразятся Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Сообщается, что встреча будет проводиться на домашней арене команды «Сантьяго Бернабеу», вмещающей 80 тысяч человек. Если это осуществится, то теннисный матч посетит рекордное количество зрителей.

По данным источника, на заседании в воскресенье совет директоров «Реала» рассматривали этот вопрос. Президент мадридского клуба Флорентино Перес уже рассказал Надалю о желании провести матч.

Дата игра пока не определена, однако, скорее всего, она пройдет после того, как Федерер объявит о завершении карьеры. В настоящее время швейцарский теннисист не собирается это делать.

Фото: Global Look Press

Источник: ABC