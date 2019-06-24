Денис Глушаков: «Ищу работу»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что находится в поисках нового клуба. Недавно он расторг контракт с московским клубом.

В инстаграме 32-летний полузащитник в шутку разместил фотографию с надписью «Ищу работу».

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» на прошедшей неделе. Россиянин выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В общей сложности полузащитник провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча. Ранее стало известно, что Глушаков за досрочное расторжение контракта получит 100 миллионов рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Дениса Глушакова