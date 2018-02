Суперкубок Франции-2018 пройдет в Китае

Профессиональная лига Франции сообщила, что следующий розыгрыш Суперкубка Франции пройдет в Китае. Матч состоится в начале августа.

Игра между победителями чемпионата и кубка Франции состоится 4 августа в Шэньчжэне.

The next Trophée des Champions (French Community Shield) will be held on the 4th August in Shenzhen, China, the LFP have announced.

— Get French Football (@GFFN) February 13, 2018