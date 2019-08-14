Айртон: «С «Туном» будем играть только на победу»

Защитник «Спартака» Айртон высказался об ответном матче против «Туна» в квалификации Лиги Европы. Первая встреча, прошедшая в Швейцарии, завершилась победой москвичей со счетом 3:2.

В матче дубль оформил полузащитник Зелимхан Бакаев, еще один гол забил форвард Эсекиель Понсе.

«Лига Европы — важный турнир для нас. Хорошо, что мы выиграли в гостях.

Дома нам будут помогать болельщики. И поле, в отличие от Швейцарии, будет родное, натуральное. Но расслабляться точно нельзя: в Лиге Европы нет слабых команд. Будем играть только на победу.

Что касается лично моей игры, то я стараюсь с каждым днем прибавлять как в защите, так и в атаке.

Скучаю по Зе Луишу, Фернандо и Луису Адриано. Они хорошие футболисты и добрые товарищи. Но это часть футбола. Есть испаноговорящие Мельгарехо и Понсе, с которыми мы отлично друг друга понимаем.

Да и остальные подбадривают, в том числе наш новый капитан Джикия, который мотивирует нас и просит всегда сохранять концентрацию», — сказал Айртон.

Бразильский футболист стал игроком «Спартака» зимой 2019 года. Ранее защитник выступал за «Флуминенсе».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Спартака»