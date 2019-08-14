Айртон: «С «Туном» будем играть только на победу»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник «Спартака» Айртон высказался об ответном матче против «Туна» в квалификации Лиги Европы. Первая встреча, прошедшая в Швейцарии, завершилась победой москвичей со счетом 3:2.

В матче дубль оформил полузащитник Зелимхан Бакаев, еще один гол забил форвард Эсекиель Понсе.

«Лига Европы — важный турнир для нас. Хорошо, что мы выиграли в гостях.

Дома нам будут помогать болельщики. И поле, в отличие от Швейцарии, будет родное, натуральное. Но расслабляться точно нельзя: в Лиге Европы нет слабых команд. Будем играть только на победу.

Что касается лично моей игры, то я стараюсь с каждым днем прибавлять как в защите, так и в атаке.

Скучаю по Зе Луишу, Фернандо и Луису Адриано. Они хорошие футболисты и добрые товарищи. Но это часть футбола. Есть испаноговорящие Мельгарехо и Понсе, с которыми мы отлично друг друга понимаем.

Да и остальные подбадривают, в том числе наш новый капитан Джикия, который мотивирует нас и просит всегда сохранять концентрацию», — сказал Айртон.

Бразильский футболист стал игроком «Спартака» зимой 2019 года. Ранее защитник выступал за «Флуминенсе».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Спартака»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы

«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в квалификации ЛЕ

Кононов

Олег Кононов: «Швейцарский футбол развивается динамично, шагает в ногу со временем»

РПЛ. 4 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 3 августа 2019 г.

«Спартак» может сыграть с «Брагой» или «Брондбю» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 