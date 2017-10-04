Копия «Золотого мяча» Криштиану Роналду была приобретена на аукционе за 600 тысяч евро

Автор: Лидия Дидык 0

Криштиану Роналду

Копия «Золотого мяча» нападающего «Реала» Криштиану Роналду была продана на аукционе в рамках благотворительной акции. Деньги пойдут в благотворительный фонд.

На благотворительном аукционе была выставлена единственная реплика «Золотого мяча», который Роналду получил по итогам 2013 года.

Покупателем стал один из богатейших людей Израиля — Идан Офер, заплативший за копию «Золотого мяча» 600 тысяч евро. Полученные деньги пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий серьeзно больным детям.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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