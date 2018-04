Nike создал форму по случаю чемпионства «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» представил новую форму по случаю чемпионства команды. Ее изготовила компания Nike.

Игроки вышли в специальных футболках на разминку перед матчем 35-го тура АПЛ со «Суонси» (5:0). Скоро ограниченная партия поступит в продажу.

По диагонали на белой футболке есть две полосы – голубая и бордовая, которые символизируют цвета двух основных комплектов в победном сезоне. Над эмблемой «Манчестер Сити» есть нашивка – чемпионы-2017/18. Поперек груди надпись – CITYZENS (искаженное «горожане», от английского citizens). На обратной стороне футболок нанесены имена всех игроков первого состава «Манчестер Сити».

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 5-й раз в своей истории после того, как «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Бромвичу» 0:1 в рамках 34-го тура.

Our new Champions pre-match jersey is 🔥! #mancity pic.twitter.com/trt2mQItdw

— Manchester City (@ManCity) April 22, 2018