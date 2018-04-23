Nike создал форму по случаю чемпионства «Манчестер Сити»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Manchester City

«Манчестер Сити» представил новую форму  по случаю чемпионства команды. Ее изготовила компания Nike.

Игроки вышли в специальных футболках на разминку перед матчем 35-го тура АПЛ со «Суонси» (5:0). Скоро ограниченная партия поступит в продажу.

По диагонали на белой футболке есть две полосы – голубая и бордовая, которые символизируют цвета двух основных комплектов в победном сезоне. Над эмблемой «Манчестер Сити» есть нашивка – чемпионы-2017/18. Поперек груди надпись – CITYZENS (искаженное «горожане», от английского citizens). На обратной стороне футболок нанесены имена всех игроков первого состава «Манчестер Сити».

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 5-й раз в своей истории после того, как «Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Бромвичу» 0:1 в рамках 34-го тура.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Манчестер Сити»

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