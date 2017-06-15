Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА на 5 лет

ЦСКА продлил соглашение с правым защитником Марио Фернандесом. Об этом в инстаграме сообщил агент футболиста Жорже Машаду.

Новый контракт 26-летнего бразильца, получившего российское гражданство, рассчитан на пять лет.

В конце мая Фернандес был успешно прооперирован в Бразилии в связи с проблемами с носом. Он пропустит Кубок конфедераций.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей в РФПЛ и сделал 4 ассиста.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Жорже Машаду

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