Даниэль Карвахаль: «Лига чемпионов – единственный шанс «Реала» на трофей»

Автор: Лидия Дидык 0

Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после победы над «Реал Сосьедадом» (5:2) в матче примеры поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов. Испанец уверен, что ЛЧ — единственный турнир, который королевский клуб может выиграть в этом сезоне.

«Очевидно, что наш единственный реальный шанс на трофей – это Лига чемпионов, и мы должны ухватиться за этот шанс. Мы продолжим бороться в чемпионате Испании, но мы «Реал», и у нас особенная связь с Лигой чемпионов. У нас не лучший сезон, такова реальность.

Думаю, что Начо или Ашраф поймут, что делать в первом матче с «ПСЖ». Играть против Неймара невероятно сложно. Нужно надеяться на то, что он возьмет выходной, а ты будешь в лучшей форме», – сказал Карвахаль.

«Реал» вылетел из Кубка Испании, а в примере идет третьим, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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