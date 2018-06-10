21-летний хавбек «Аякса» Френки де Йонг может перейти в «Барселону» за 35 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Де Йонг

«Барселона» намерена приобрести центрального полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. В начале следующей недели каталонцы встретятся с агентами 21-летнего игрока молодежной сборной Голландии для обсуждения условий личного контракта.

Ожидается, что трансфер де Йонга, способного также сыграть на позициях опорника и центрбека, обойдется «Барсе» в 30–35 миллионов евро.

Изначально сине-гранатовые планировали подписать футболиста летом 2019 года, но возрастающая конкуренция со стороны других клубов, в частности, английских, вынудила «Барсу» форсировать сделку.

Фото: Global Look Press
Источник: en.as.comen.as.com

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