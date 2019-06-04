Леонид Слуцкий: «ЦСКА показал хороший результат в чемпионате»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал выступление ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ. Команда Виктора Гончаренко заняла четвертое место по итогам чемпионата России.

«Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри.

Для того, чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время. Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были прекрасные матчи, особенно осенью.

Учитывая, что команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролись всегда», – сказал специалист.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе с московской командой специалист трижды стал чемпионом России, дважды стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Летом 2018 года Слуцкий возглавил голландский «Витесс».

Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал ЦСКА

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