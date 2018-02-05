«Зенит» и «Краснодар» не могут согласовать условия аренды Олега Шатова

Автор: Лидия Дидык 0

Шатов

«Зенит» и «Краснодар» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Олега Шатова. Стороны не могут прийти к общей сумме выкупа. 

В понедельник состоится очередной раунд переговоров между клубами. Питерцы и краснодарцы договариваются об аренде Шатова с последующим выкупом.

«Зенит» и «Краснодар» не могут согласовать сумму выкупа прав на хавбека сборной России. Питерский клуб хочет, чтобы она составляла 8,5 миллионов евро, краснодарцы – 5 млн евро. Вероятность того, что стороны найдут общий язык, достаточно велика.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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