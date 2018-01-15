Криштиану Роналду чувствует себя обманутым и хочет уйти в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Лидия Дидык 0

Криштиану Роналду

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду чувствует себя несчастным в нынешнем клубе и планирует перейти в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года. Согласно информации, об этом португалец сообщил нескольким одноклубникам.

В стане «красных дьяволов» также знают о намерениях Роналду.

Причиной для недовольства нападающего послужило то, что президент «Реала» Флорентино Перес отказался повышать ему зарплату, несмотря на данные прежде обещания.

На данный момент Роналду с доходом 21 млн евро в год находится только на пятой позиции в списке самых высокооплачиваемых игроков мира, уступая нападающему «Барселоны» Лионелю Месси (50 млн евро) и игроку «Пари Сен-Жермен» Неймару (36 млн евро).

Фото: Global Look Press
Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду: «Мной интересовался «Ювентус», но лучшее предложение поступило от «МЮ»

Ковачич

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Матео Ковачича

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду делят первое место по числу голов в 2017 году

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 