«Спартак» приобрел Романа Еременко, «Бордо» заинтересован в Артеме Дзюбе, Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 августа.
1. «Динамо» вырвало ничью в матче с «Уралом».
2.Роман Еременко стал игроком московского «Спартака».
Еременко будет выступать под 26-м номером.
3. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПАОКа.
Греческие фанаты нарушили сразу два правила в матче против «Спартака».
4. «Бордо» заинтересован в приобретении Артема Дзюбы.
Ранее «Бордо» планировал приобрести нападающего «Флуминенсе» Педро.
5. Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии.
32-летний хорват обратился к болельщикам с официальным заявлением.
Фото: ФК «Спартак»