«Спартак» приобрел Романа Еременко, «Бордо» заинтересован в Артеме Дзюбе, Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 августа.

1. «Динамо» вырвало ничью в матче с «Уралом».

2.Роман Еременко стал игроком московского «Спартака».

Еременко будет выступать под 26-м номером.

3. УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПАОКа.

Греческие фанаты нарушили сразу два правила в матче против «Спартака».

4. «Бордо» заинтересован в приобретении Артема Дзюбы.

Ранее «Бордо» планировал приобрести нападающего «Флуминенсе» Педро.

5. Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии.

32-летний хорват обратился к болельщикам с официальным заявлением.

Фото: ФК «Спартак»

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