Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Автор: Алена Груздева 0

Касильяс

Икер Касильяс проведет в «Порту» еще один сезон. 36-летняя легенда мадридского «Реала» выступает в португальской лиге с 2015 года. 

Голкипер подписывал в 2015 году контракт с «Порту» по схеме «2+1». И хотя считалось, что руководство португальского клуба намерено отказаться от услуг футболиста, сотрудничество продолжится.

До «Порту» Икер Касильяс 16 лет провел в расположении «Реала»: сыграл в 725 матчах, а также 5 раз становился чемпионом Примеры и трижды побеждал в Лиге чемпионов. Вместе с «Порту» вратарь вышел на поле в 83 встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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