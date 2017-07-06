Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Икер Касильяс проведет в «Порту» еще один сезон. 36-летняя легенда мадридского «Реала» выступает в португальской лиге с 2015 года.

Голкипер подписывал в 2015 году контракт с «Порту» по схеме «2+1». И хотя считалось, что руководство португальского клуба намерено отказаться от услуг футболиста, сотрудничество продолжится.

До «Порту» Икер Касильяс 16 лет провел в расположении «Реала»: сыграл в 725 матчах, а также 5 раз становился чемпионом Примеры и трижды побеждал в Лиге чемпионов. Вместе с «Порту» вратарь вышел на поле в 83 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт