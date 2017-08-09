Последние 3 недели «Ливерпуль» не получал предложений по Филиппе Коутиньо

Ходят слухи, что «Барселона» фактически ежедневно проявляет активный интерес к Филиппе Коутиньо и засыпает «Ливерпуль» предложениями. Эта информация была опровергнута.

Согласно информации журналиста британского СМИ, за последние 3 недели мерсисайдский клуб не получил ни одного официального обращения от «Барселоны», касающегося трансфера Коутиньо. Также известно, что «Ливерпуль» ни на каких условиях пока расставаться с полузащитником не намерен, а сам бразильский игрок пока форсировать события не готов.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Sky Sports