Последние 3 недели «Ливерпуль» не получал предложений по Филиппе Коутиньо

Автор: Алена Груздева 0

Ходят слухи, что «Барселона» фактически ежедневно проявляет активный интерес к Филиппе Коутиньо и засыпает «Ливерпуль» предложениями. Эта информация была опровергнута.

Согласно информации журналиста британского СМИ, за последние 3 недели мерсисайдский клуб не получил ни одного официального обращения от «Барселоны», касающегося трансфера Коутиньо. Также известно, что «Ливерпуль» ни на каких условиях пока расставаться с полузащитником не намерен, а сам бразильский игрок пока форсировать события не готов.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер журналиста Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Месси и Ракитич

«Барселона» готова отдать Ивана Ракитича «Ливерпулю» ради приобретения Филиппе Коутиньо

Фелиппе Коутиньо

«Барселона» приобретет Филиппе Коутиньо за 100 миллионов евро

Андре Гомеш

Андре Гомеш может стать частью сделки по Филиппе Коутиньо

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 