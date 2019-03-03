Леонид Трахтенберг покинул пост пресс-атташе и директора по связям с общественностью «Спартака»

Автор: Роман Шлуинский 0

Леонид Трахтенберг объявил об отставке с поста главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Причина — появление на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов. 

«Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда. Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя.

Это не конец моего пути в журналистике. Но это произошло на моем поле. Я за это несу ответственность. Я принял решение, что это непростительная оплошность. Я принял решение покинуть пост пресс-аташе и директора по связям с общественностью. Дальше – решение руководства. Думаю, меня поймут», — сказал Трахтенберг в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, Леонид Трахтенберг занимал эту должность с 13 июля 2016 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ

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