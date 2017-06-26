«Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна менее чем за 200 млн. фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо готов заплатить за лучшего бомбардира АПЛ 100 млн. фунтов. Однако президент «Шпор» Дэниел Леви посчитал эту сумму смехотворной и увеличил ее вдвое.

Леви заявил, что «Тоттенхэм» не намерен вступать в переговоры с потенциальными покупателями, которые предложат за футболиста менее 200 млн. фунтов. В лондонском клубе видят в капитане сборной Англии главную атакующую силу в предстоящей Лиге чемпионов.

В качестве альтернативы Кейну «дьяволы» рассматривают Роберта Левандовски из «Баварии», но считают 23-летнего англичанина более выгодным вложением средств, так как поляку скоро исполнится 29 лет.

В прошлом сезоне Кейн провел в АПЛ 30 матчей и забил 29 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent