«Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна менее чем за 200 млн. фунтов

Автор: Никита Воробьев 0

Кейн

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо готов заплатить за лучшего бомбардира АПЛ 100 млн. фунтов. Однако президент «Шпор» Дэниел Леви посчитал эту сумму смехотворной и увеличил ее вдвое.

Леви заявил, что «Тоттенхэм» не намерен вступать в переговоры с потенциальными покупателями, которые предложат за футболиста менее 200 млн. фунтов. В лондонском клубе видят в капитане сборной Англии главную атакующую силу в предстоящей Лиге чемпионов.

В качестве альтернативы Кейну «дьяволы» рассматривают Роберта Левандовски из «Баварии», но считают 23-летнего англичанина более выгодным вложением средств, так как поляку скоро исполнится 29 лет.

В прошлом сезоне Кейн провел в АПЛ 30 матчей и забил 29 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Independent

 

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