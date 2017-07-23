Юрий Калитвинцев: «Каждый матч в премьер-лиге как кубковый»

В матче второго тура чемпионата России «Динамо» упустило победу в матче против «Урала» (0:1). Главный тренер московского клуба Юрий Калитвинцев поделился своими соображениями по поводу игры.

«Что касается первого тайма – медленно и по-футбольному неинтересно, долго раскачивались. Хотя задача была с первой минуты играть на полную, а не с седьмой или десятой. Во втором тайме движение было получше. Тем не менее, матч катился к ничьей, хоть мы и играли на победу.

Старались за счет небольшого навала выдавить соперника в штрафной, но сами пропустили. Почему так случилось? Из-за мысли о том, как забить, хоть еще не отняли мяч. После была перекладина, но это больше истерика. Ребята были предупреждены, что каждый матч в премьер-лиге как кубковый, надо играть, терпеть до финального свистка. Если мы будем раскачиваться и экономить силы на весь матч, то будет тяжело.

Будем разбирать эту встречу, разберем все ошибки. У нас нет никакой паники, будем теперь готовиться к следующей игре. Не впервые мы в такой ситуации, у нас закаленная команда. Осадок остался, но ничего с разного не случилось», – прокомментировал Юрий Калитвинцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс