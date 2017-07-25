Арда Туран остается в «Барселоне»

В конце прошлого сезона Арда Туран выказал желание покинуть «Камп Ноу». Сегодня стало известно, что турецкий футболист принял решение продолжить карьеру в «Барселоне».

Арда Туран намерен убедить главного тренера «блаугранас» Эрнесто Вальверде в том, что он может быть ключевым игроком стартового состава, и два года назад «Барселона» не зря выплатила 30 млн евро мадридскому «Атлетико» за его трансфер.

Пока статистика Турана оставляет желать лучшего: в сезоне-2016/17 турок забил всего 3 гола и отдал 3 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es