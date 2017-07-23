Бенджамин Менди проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

Автор: Алена Груздева 0

Бенджамин Менди в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». На данный момент игрок прибыл в Лос-Анджелес для прохождения медицинских тестов.

Левый защитник «Монако» и сборной Франции Бенджамин Менди может стать самым дорогим приобретенным игроком своей позиции за всю историю АПЛ, побив рекорд Кайла Уокера (50 млн фунтов). По слухам, «Сити» выложит за Менди в районе 51 млн фунтов. Ранее «горожане» готовили предложение по французскому дефу в размере 44,5 млн фунтов, но оно было отвергнуто монегасками.

В минувшем сезоне Лиги 1 Бенджамин Менди отдал 5 результативных передач, и считался едва ли не лучшим крайним защитником в Европе.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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