«Монако» объявил об отстранении Тьерри Анри от работы с первой командой

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри был отстранен от работы с первой командой. Французский специалист возглавил монегасков в октябре 2018 года.

«Монако» объявляет о решении отстранить тренера первой команды Тьерри Анри от исполнения обязанностей с сегодняшнего дня и до тех пор, пока не будет принято окончательное решение. Франк Пасси проведет тренировку с первой командой в пятницу», — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

24 января Анри сообщил, что отстранил сразу нескольких футболистов от первой команды. Специалист заявил, что «число отстраненных игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поименно». Он также отметил, что были отстранены те футболисты, которые «думают только о своем будущем».

В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Клуб в начале сезона возглавлял португальский тренер Леонарду Жардим.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Монако»