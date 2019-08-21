Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Автор: Дарья Григорьева 0

Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.

«Мне не нравится VAR, мой ответ всегда такой. Мне не нравится. Я люблю футбол таким, какой он есть: с ошибками судей и иногда с агрессией игроков.

Защищать футболистов от опасной игры – нормально, но это, по моему мнению, единственная причина использовать VAR.» — заявил египетский форвард.

Напомним, в стартовавшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» пока располагается на первой строчке с шестью очками. Салах провел все две встречи и уже отличился забит мячом и голевым пасом.

Фото: Global Look Press
Источник: CNN

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