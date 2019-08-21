Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.

«Мне не нравится VAR, мой ответ всегда такой. Мне не нравится. Я люблю футбол таким, какой он есть: с ошибками судей и иногда с агрессией игроков.

Защищать футболистов от опасной игры – нормально, но это, по моему мнению, единственная причина использовать VAR.» — заявил египетский форвард.

Напомним, в стартовавшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» пока располагается на первой строчке с шестью очками. Салах провел все две встречи и уже отличился забит мячом и голевым пасом.

Фото: Global Look Press

Источник: CNN