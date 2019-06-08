Россия может быть почти полностью исключена из новой ЛЧ

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Эти изменения приведут к тому, что Россию могут почти полностью исключить из Лиги чемпионов.

Напомним, Ассоциация европейских футбольных клубов выступила с предложением нового формата турнира с сезона-2024/25. По их утверждениям, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без права квалификации. Принять участие в турнире смогут только команды, добившиеся успеха в прошлом.

Кроме того ассоциация выдвинула идею проводить матчи по выходным, а также изменить формат группового турнира: 4 группы по 8 команд. Это увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

«Это приведет к тому, что пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов, соответственно, подешевеет. И деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. Но команды с небольшим бюджетом в таком случае ждет крах», — заявил Серехидо.

Он подчеркнул, что в плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии и Франции.

«Чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», — добавил представитель.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия