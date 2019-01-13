«Ахмат» подписал хавбека сборной Польши Дамьяна Шиманьского за 1,5 млн евро

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник плоцкой «Вислы» Дамьян Шиманьский продолжит карьеру в России. 23-летний поляк стал игроком «Ахмата».

Детали сделки не раскрываются, но это второй трансфер в истории «Вислы» по полученной сумме. Грозненцы заплатили за игрока сборной Польши (4 матча в сентябре-ноябре 2018 года) 1,5 миллиона евро. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Ахматом».

В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 20 матчах чемпионата Польши.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Вислы» Плоцк

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ахмат» пополнился полузащитником плоцкой «Вислы» Шиманьским

Enisey Akhmat

Премьер-лига. 16-й тур. «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью

Самедов

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов: «Мы уже договорились с Самедовым, остались лишь формальности»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 