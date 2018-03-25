Артем Ребров: «Когда играем в холод, мама спрашивает, надевал ли я шерстяные носки»

Автор: Лидия Дидык 0

Артем Ребров 4

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями об отношениях с матерью. Футболист рассказал, что просит сделать его мать перед матчами в холодное время года.

«Для родителей мы маленькие, хоть уже взрослые мужики. Вот когда холодно во время матчей, мама волнуется, что я замерзну: «Артемка, ты надевал шерстяные носки»? Отвечаю: «Мам, тогда на меня бутсы не налезут».

Будь у меня машина времени, я хотел бы вернуться в детство. Это лучшее, самое беззаботное время», – сказал футболист.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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