Артем Ребров: «Когда играем в холод, мама спрашивает, надевал ли я шерстяные носки»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями об отношениях с матерью. Футболист рассказал, что просит сделать его мать перед матчами в холодное время года.

«Для родителей мы маленькие, хоть уже взрослые мужики. Вот когда холодно во время матчей, мама волнуется, что я замерзну: «Артемка, ты надевал шерстяные носки»? Отвечаю: «Мам, тогда на меня бутсы не налезут».

Будь у меня машина времени, я хотел бы вернуться в детство. Это лучшее, самое беззаботное время», – сказал футболист.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»