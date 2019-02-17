Защитник «Фейеноорда» Свен ван Бек забил 5 голов своему вратарю

В этом сезоне вратарем «Фейеноорда» стал Кеннет Вермеер. За это время голландский голкипер уже успел пропустить немало голов.
Был опубликован список игроков, чаще всех забивавших Кеннету Вермееру в голладском чемпионате. Сам Кеннет сыграл в 6 матчах, пропустив 7 голов.
Meeste doelpunten tegen Kenneth Vermeer in de Eredivisie:
Sven van Beek — 5 (allemaal eigen goals)
Luuk de Jong — 4
Roy Beerens — 4
Edouard Duplan — 4
Alfred Finnbogason — 4#grofey
— Bart Frouws (@bartf) February 17, 2019
Первое место занял защитник «Фейеноорда» Свен ван Бек, который поражал ворота Вермеера целых 5 раз. Всего же ван Бек принял участие в 12 играх, получив одну желтую карточку.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Барта Фроуса