Защитник «Фейеноорда» Свен ван Бек забил 5 голов своему вратарю

Автор: Поршнев Тимофей 0

Sven van Beek

В этом сезоне вратарем «Фейеноорда» стал Кеннет Вермеер. За это время голландский голкипер уже успел пропустить немало голов.

Был опубликован список игроков, чаще всех забивавших Кеннету Вермееру в голладском чемпионате. Сам Кеннет сыграл в 6 матчах, пропустив 7 голов.

Первое место занял защитник «Фейеноорда» Свен ван Бек, который поражал ворота Вермеера целых 5 раз. Всего же ван Бек принял участие в 12 играх, получив одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Барта Фроуса

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