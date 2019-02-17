Защитник «Фейеноорда» Свен ван Бек забил 5 голов своему вратарю

В этом сезоне вратарем «Фейеноорда» стал Кеннет Вермеер. За это время голландский голкипер уже успел пропустить немало голов.

Был опубликован список игроков, чаще всех забивавших Кеннету Вермееру в голладском чемпионате. Сам Кеннет сыграл в 6 матчах, пропустив 7 голов.

Meeste doelpunten tegen Kenneth Vermeer in de Eredivisie:

Sven van Beek — 5 (allemaal eigen goals)

Luuk de Jong — 4

Roy Beerens — 4

Edouard Duplan — 4

Alfred Finnbogason — 4#grofey — Bart Frouws (@bartf) February 17, 2019

Первое место занял защитник «Фейеноорда» Свен ван Бек, который поражал ворота Вермеера целых 5 раз. Всего же ван Бек принял участие в 12 играх, получив одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Барта Фроуса