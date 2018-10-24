Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели в Шотландию со «Спартаком»

Сегодня «Спартак» отправится в Глазго на третий матч группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 футболистов.
Полностью список выглядит следующим образом:
Вратари – Александр Максименко, Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники – Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни; нападающий — Зе Луиш.
📰 #НаГлазго ✈️
Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 футболистов.⁰
👤 Список игроков 👉🏻 https://t.co/VPkbGdc52o#РейнджерсСпартак #UEL pic.twitter.com/McqWPfOy0y
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 24, 2018
Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Александр Самедов продолжат тренировки в Тарасовке. Педро Роша занимается по индивидуальной программе, а Луис Адриано не полетел на игру из-за дисквалификации.
Всего в заявку на матч Лиги Европы тренерский штаб москвичей может включить 18 футболистов. Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится 25 октября в 22:00 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Спартак»