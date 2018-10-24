Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели в Шотландию со «Спартаком»

Сегодня «Спартак» отправится в Глазго на третий матч группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 футболистов.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари – Александр Максименко, Артем Ребров; защитники – Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники – Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни; нападающий — Зе Луиш.

Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Александр Самедов продолжат тренировки в Тарасовке. Педро Роша занимается по индивидуальной программе, а Луис Адриано не полетел на игру из-за дисквалификации.

Всего в заявку на матч Лиги Европы тренерский штаб москвичей может включить 18 футболистов. Встреча «Рейнджерс» – «Спартак» состоится 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Спартак»