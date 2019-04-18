«Кан» и «Анже» подозревают в проведении договорного матча

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции начал расследование по поводу организации договорного матча. В деле фигрурируют клубы «Кан» и «Анже». 

Матч между командами в рамках Лиги 1 состоялся 13 апреля и завершился победой «Анже» (1:0). Позже президент «Генгама» Бертран Десплат заявил, что пообщался с игроком одного из клубов по телефону. «Игрок рассказал о вещах, которые показались мне странными, поэтому я предупредил лигу. Я никого не осуждаю и не обвиняю. Я не хотел оказывать давление на кого-либо. Я просто осведомитель», — заявил Десплат.

В официальном заявлении «Анже» все обвинения опровергли: «Никакие подозрения не повлияют на приверженность «Анже» ценностям морали и этики. Обвинения, выдвинутые Бертраном Десплатом, неприемлемы, они ставят под сомнение целостность клуба и дискредитируют весь французский футбол».

Как известно, в 2014 году «Кан» уже фигурировал в деле о договорных матчах в Лиге 2. По итогам расследования были наказы шесть человек, некоторых из них арестовали на 18 месяцев.

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Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг Букмекеров 

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