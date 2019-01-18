Маруан Феллайни получил травму голени

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни получил повреждение. Стало известно, сколько времени игрок пропустит из-за травмы.
Хавбек повредил голень. Из-за травмы бельгиец пропустит до четырех недель.
19 января «красные дьяволы» должны провести домашний матч с «Брайтоном энд Хоув Альбион» в рамках АПЛ.
Напомним, манкунианцы занимают в чемпионате Англии шестое место с 41 очком. Феллайни в нынешнем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 14 игр и сделал две голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Sky Sports