Маруан Феллайни получил травму голени

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни получил повреждение. Стало известно, сколько времени игрок пропустит из-за травмы.

Хавбек повредил голень. Из-за травмы бельгиец пропустит до четырех недель.

19 января «красные дьяволы» должны провести домашний матч с «Брайтоном энд Хоув Альбион» в рамках АПЛ.

Напомним, манкунианцы занимают в чемпионате Англии шестое место с 41 очком. Феллайни в нынешнем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 14 игр и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Sky Sports