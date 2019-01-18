Маруан Феллайни получил травму голени

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни получил повреждение. Стало известно, сколько времени игрок пропустит из-за травмы.

Хавбек повредил голень. Из-за травмы бельгиец пропустит до четырех недель.

19 января «красные дьяволы» должны провести домашний матч с «Брайтоном энд Хоув Альбион» в рамках АПЛ.

Напомним, манкунианцы занимают в чемпионате Англии шестое место с 41 очком. Феллайни в нынешнем сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 14 игр и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью не отпустит игроков «МЮ» к семьям на рождество

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью получит 15 млн фунтов за досрочное расторжение контракта

Маурисио Почеттино

Джейми Каррагер: «Тоттенхэм» никогда не будет грандом вроде «МЮ». Почеттино стоит принять предложение»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 