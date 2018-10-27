Премьер-лига. 12-й тур. «Ростов» победил, играя вдесятером

Автор: Дмитрий Темников 0

В рамках 12-го тура Премьер-лиги «Ростов» на своей арене принимал «Анжи». Во встрече был забит один гол. 

Премьер-лига. 12-й тур
 РОСТОВ — АНЖИ — 1:0 (1:0). 
Ростов-на-Дону. 27 октября.
Стадион «Ростов Арена».
Судья: Сергей Карасев (Москва)
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов (Кьяртанссон, 86), Сигурдасон (Щадин, 70).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Тетрашвили, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев (Кацаев, 77), Савичев, Мохаммед, Чайковский (Хамдамов, 65), Долгов (Маркелов, 46), Понсе.
Гол: 1:0 — Сигурдарсон (37).
Предупреждения: Скопинцев (16), Гулиев (36), Чайковский (56), Чансельор (64), Савичев (67), Рабиу (89).
Удаление: Скопинцев (53).

14 (7) удары (в створ) 7 (2)
фолы 12
угловые 3
офсайды 2
55 % владения мячом 45

Единственный гол хозяева забили еще в первом тайме:  Сигурдарсон точно замкнул навес Юсупова с углового. В середине второй 45-минутки вторую желтую карточку у «Ростова» получил Скопинцев. Махачкалинцы завладели преимуществом и даже попали в штангу в компенсированное время, но не смогли сравнять счет. Таким образом, команда Карпина прервала серию из двух поражений, набрала 21 балл и временно вышла на второе место в турнирной таблице. Футболисты «Анжи» не сумели забить в четвертой встрече кряду и остались на 15-й строчке.

Фото: ФК «Ростов»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Источник: https://www.ftbl.ru/news/premer-liga-12-j-tur-golevaya-nichya-v-tule/#ixzz5V9heO9no

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