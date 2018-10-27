Премьер-лига. 12-й тур. «Ростов» победил, играя вдесятером

В рамках 12-го тура Премьер-лиги «Ростов» на своей арене принимал «Анжи». Во встрече был забит один гол.

Премьер-лига. 12-й тур

РОСТОВ — АНЖИ — 1:0 (1:0).

Ростов-на-Дону. 27 октября.

Стадион «Ростов Арена».

Судья: Сергей Карасев (Москва)

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов (Кьяртанссон, 86), Сигурдасон (Щадин, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Тетрашвили, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев (Кацаев, 77), Савичев, Мохаммед, Чайковский (Хамдамов, 65), Долгов (Маркелов, 46), Понсе.

Гол: 1:0 — Сигурдарсон (37).

Предупреждения: Скопинцев (16), Гулиев (36), Чайковский (56), Чансельор (64), Савичев (67), Рабиу (89).

Удаление: Скопинцев (53).

14 (7) удары (в створ) 7 (2)

8 фолы 12

7 угловые 3

0 офсайды 2

55 % владения мячом 45

Единственный гол хозяева забили еще в первом тайме: Сигурдарсон точно замкнул навес Юсупова с углового. В середине второй 45-минутки вторую желтую карточку у «Ростова» получил Скопинцев. Махачкалинцы завладели преимуществом и даже попали в штангу в компенсированное время, но не смогли сравнять счет. Таким образом, команда Карпина прервала серию из двух поражений, набрала 21 балл и временно вышла на второе место в турнирной таблице. Футболисты «Анжи» не сумели забить в четвертой встрече кряду и остались на 15-й строчке.

Фото: ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Источник: https://www.ftbl.ru/news/premer-liga-12-j-tur-golevaya-nichya-v-tule/#ixzz5V9heO9no