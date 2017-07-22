Жозе Моуринью: клубам из Англии победить в ЛЧ сложнее

Автор: Алена Груздева 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу сложного календаря английских клубов. Интенсивностью расписания он объяснил поражения на европейских турнирах.

«Вы знаете, что английскому клубу победить в Лиге чемпионов гораздо труднее из-за перегруженности календаря, и это очевидно. Все говорят о высоком уровне соревновательности АПЛ, о количестве матчей, о дополнительном турнире в виде Кубка лиги, где в полуфинале предусмотрены два матча (первый и ответный), а финал проводится в разгар сезона, так что отдыхать особо некогда.

Существующий календарь не то что не уважает, но не защищает клубы и влияет на интенсивность матчей. Даже кубковые игры с клубами из Чемпионшипа, третьей и четвертой лиг получаются боевитыми.

Между тем в других странах предусмотрен зимний перерыв. Иногда у них есть возможность дать игрокам передышку, отправить их в отпуск, после которого они возвращаются и в решающих матчах Лиги чемпионов играют еще сильнее.

Такая возможность есть у немецких, испанских и французских клубов, но не у английских», — прокомментировал Моуринью.

Напоминаем, что в минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» провел 64 матча во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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