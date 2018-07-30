Лидер фанатской группировки ЦСКА задержан полицией из-за дела по убийству болельщика

Московская полиция задержала лидера фан-движения ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова. Он обвиняется в организации массовой драки 20 на 2, в результате которой погиб болельщик красно-синих.

Убитым фанатом был Игорь Соколовский — он ехал на матч Суперкубка России между ЦСКА и «Локомотивом» в Нижний Новгород вместе с другом. В вагоне-ресторане оба мужчины поссорились с попутчиком, и тот позвонил друзьям из Еinfach Jugend. На Курском вокзале в Москве Соколовского и его товарища поджидали 20 хулиганов, которые и убили Игоря во время драки.

На данный момент известно, что восемь фанатов было задержано. Полиция продолжает поиски остальных нападавших.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «телеграм»-канал Mash