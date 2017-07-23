«ПСЖ» выплатит 222 млн евро за Неймара через фонд катарских владельцев

Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ». Французы собираются обойти финансовый эйр-плей при помощи владельцев клуба.

Парижский клуб рассматривает возможность обхода финансового фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Oryx Qatar Sports Investments.

Клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ».

Ожидается, что вскоре должна состояться встреча с отцом Неймара, а с игроком будет подписано шестилетнее соглашение.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca