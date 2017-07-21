«Челси» и «Ливерпуль» поборются со «Спартаком» за Макса Крузе

Автор: Лидия Дидык 0

Крузе

«Спартак» планирует приобрести нападающего «Вердера» Макса Крузе на правах аренды. Однако в борьбу за немца включились «Челси» и «Ливерпуль».

Московский клуб заинтересован в услугах немецкого игрока в течение следующего года. Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн уверен, что Крузе будет сложно удержать в клубе. К тому же теперь помимо «Спартака» на форварда претендуют и англичане: «Ливерпуль» и «Челси».

В прошлом сезоне Макс Крузе забил 15 голов, среди которых 4 реализованных пенальти, и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Metro

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