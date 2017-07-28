Сердар Азмун не хочет покидать «Рубин» перед ЧМ-2018

Сердар Азмун не уйдет из «Рубина» до 2018 года. Игрок хочет получить больше игровой практики перед чемпионатом мира.

Итальянский агент Улиссе Савини заявил, что нападающий «Рубина» Сердар Азмун не намерен покидать команду летом.

«Тесно общаюсь с представителями Азмуна, так что знаю всю сложившуюся ситуацию. Иранец хочет остаться в «Рубине» чтобы иметь много игровой практики перед чемпионатом мира», — сказал Савини.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард близок к переходу в «Лацио» за 18 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: La Lazio Siamo Noi