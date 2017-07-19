«Ювентус» представил Войцеха Щенсны

Автор: Лидия Дидык 0

Войцех Щенсны

Вратарь «Арсенала» Войцех Щенсны покинул «Арсенал». Голкипер стал игроком «Ювентуса».

«Старая синьора» подписала с 27-летним поляком контракт на четыре года с зарплатой в 3,1 миллиона евро.

Сумма трансфера составила 12,2 миллиона евро.

Прошлый сезон игрок провел в «Роме» и отстоял за итальянский клуб 72 матча.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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