«Ювентус» представил Войцеха Щенсны

Вратарь «Арсенала» Войцех Щенсны покинул «Арсенал». Голкипер стал игроком «Ювентуса».
«Старая синьора» подписала с 27-летним поляком контракт на четыре года с зарплатой в 3,1 миллиона евро.
Ed ecco la maglia di @13Szczesny13! La conferenza stampa di presentazione finisce qui! pic.twitter.com/dRXbOs1EUA
— JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2017
Сумма трансфера составила 12,2 миллиона евро.
Прошлый сезон игрок провел в «Роме» и отстоял за итальянский клуб 72 матча.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»