«Ювентус» представил Войцеха Щенсны

Вратарь «Арсенала» Войцех Щенсны покинул «Арсенал». Голкипер стал игроком «Ювентуса».

«Старая синьора» подписала с 27-летним поляком контракт на четыре года с зарплатой в 3,1 миллиона евро.

Ed ecco la maglia di @13Szczesny13 ! La conferenza stampa di presentazione finisce qui! pic.twitter.com/dRXbOs1EUA — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2017

Сумма трансфера составила 12,2 миллиона евро.

Прошлый сезон игрок провел в «Роме» и отстоял за итальянский клуб 72 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»