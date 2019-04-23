«Интер» заинтересовался Хакимом Зиешем

«Интер» включился в борьбу за полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша. Клуб заинтересовался 26-летним игроком.

Как сообщает издание, итальянцы видят в футболисте прекрасное усиление на следующий сезон, и клуб продумывают предложение по хавбеку. Ранее была информация, что на Зиеша претендует «Бавария» и «Боруссия» Д. Также появлялись слухи о том, что его хотят видеть в своих командах «Челси», «Ливерпуль», «Рома» и несколько других клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Голландии полузащитник провел 26 матчей, забил 15 мячей и сделал 19 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia