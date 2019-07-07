Де Лигт созванивался с Сарри по поводу своей роли в «Ювентусе»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт созванивался с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, что именно «Юве» лидирует в борьбе за голландца, но пока не может договориться с «Аяксом» о сумме трансфера.

По сообщениям итальянских СМИ, защитник , который может перейти в туринский клуб, обсудил с тренером «бьянконери» свою возможную роль в новой команде.

«Ювентус» рассчитывает подписать защитника примерно за 55 миллионов евро и включить в сделку еще 10 миллионов в виде бонусов, однако «Аякс» отказывается отпускать игрока меньше чем за 75 миллионов.

В свои 19 лет де Лигт уже стал капитаном «Аякса», а также он уже провел 15 матчей за взрослую сборную страны.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport