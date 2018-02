Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (7:0) забил три гола. Аргентинец установил рекорд лиги.

Gonzalo Higuaín is the first player to score a Serie A hat-trick for @juventusfc and Napoli. #JUVSAS

