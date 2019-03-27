Луи ван Гал назвал фаворита Лиги чемпионов

Известный тренер Луи ван Гал оценил шансы команд в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Он также назвал своего фаворита в турнире.

«Многие думают, что «Барселона» фаворит, но это не так. У «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» лучше команды, чем у каталонцев. И по этому показателю «Ливерпуль» превосходит «Сити». По моему мнению, выиграть Лигу чемпионов должен лучший клуб, но я буду надеяться на победу «Сити», потому что они играют в лучший футбол», — заявил ван Гал.

Напомним, первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, а ответные – 16 и 17 апреля. В турнире сыграют следующие пары: «Ливерпуль» – «Порту», «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» и «Аякс» – «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)