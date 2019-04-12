Гарри Кейн может пропустить остаток сезона

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Стал известен срок восстановления англичанина. 

Гарри Кейн повредил боковую связку левого голеностопа. По информации издания, футболист пропустит около трех месяцев. Таким образом, в нынешнем сезоне он не поможет «шпорам», а также сборной Англии. Команда Саутгейта сыграет с Португалией на финальном этапе Лиги наций в начале июня.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел 28 матчей, забил 17 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гарри Кейн забил 15-й гол в АПЛ в первой игре после травмы

Эриксен, Кейн и Сон Хын Мин

«Тоттенхэм» может потерять главную звезду

Гарри Кейн рассказал, что может заставить его остаться в «Тоттенхэме»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 