Клубы АПЛ этой зимой потратили на трансферы 430 млн фунтов

Клубы английской премьер-лиги этой зимой суммарно потратили на трансферы 430 миллионов фунтов. Это абсолютный рекорд для лиги.

Эта сумма является рекордной для АПЛ и почти в два раза превышает предыдущий рекордный показатель – 225 миллионов в 2011 году.

Самыми дорогими стали трансферы Виргила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов, Эмерика Лапорта из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 57 миллионов и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» за 56 миллионов.

Доходы клубов от продаж футболистов в январское трансферное окно суммарно составили 340 миллионов фунтов, что также является рекордом для данного периода.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Ричарда Конуэя