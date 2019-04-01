Маттейс де Лигт может оказаться в «Барселоне»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт близок к переходу в «Барселону». Летом он может оказаться в каталонском клубе. 

По информации издания, за переход игрока «сине-гранатовым» не придется платить столько, сколько другим. Предполагается, что этому поспособствовали хорошие отношения между каталонцами и амстердамским клубом. Кроме того на это повлияло желание игрока перейти именно в «Барселону».

Напомним, «сине-гранатовые» пристально следят за де Лигтом. В текущем сезоне чемпионата Голландии он провел 26 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник:  De Telegraaf

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