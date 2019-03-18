Валерий Кечинов: «У «Спартака» сейчас ставка на своих воспитанников»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру московского клуба против «Зенита» (1:1). Он поделился мнением о воспитанниках красно-белых.

«Спартак» наконец-то понял, что нужно привлекать своих воспитанников, чтобы они играли. А «Зениту» проще купить кого-то. У «Спартака» сейчас ставка на своих воспитанников. Они стараются, играют. Их несколько. У «Зенита», к сожалению, этого нет. Там легионеры хорошего уровня, либо россияне, уже поигравшие, с опытом. У каждого свои задачи» — заявил Кечинов.

Напомним, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России с 41 очком. «Спартак» располагается пока на пятом месте с 33 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт уик-энд