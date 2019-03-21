Эден Азар : «Матч со сборной России будет сложным»

Автор: Дарья Григорьева 0

Эден Азар

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился своим мнением о предстоящем матче с Россией. Он считает, что встреча с командой Станислава Черчесова будет нелегкой. 

«У России была хорошая команда на чемпионате мира-2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню… Но сборная России показывала очень хороший футбол. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждет непростой матч.

На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным», — заявил футболист.

Напомним, на чемпионате мира в России сборная Бельгии стала бронзовым призером турнира. В матче за третье место она обыграла англичан (2:0).

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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