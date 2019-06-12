Лука Йович прошёл медосмотр перед презентацией в качестве игрока «Реала»

Сербский новичок мадридского клуба успешно прошел медицинское обследование. В скором времени состоится презентация нападающего.
Сообщается, что осмотр состоялось в мадридской больнице «Sanitas La Moraleja University». Презентация 21-летнего форварда пройдет позже на «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, «Реал» на прошлой неделе оформил трансфер футболиста из «Айнтрахта». Сумма сделки оценивается в 60 млн. евро, еще пять млн. предусмотрены в качестве бонусов.
👍 ¡Luka Jović pasó su reconocimiento médico en el Hospital Universitario @sanitas La Moraleja!#WelcomeJovic | #HalaMadrid | #ImpulsoSanitas pic.twitter.com/HqgRcnL4jA
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 12, 2019
В прошедшем сезоне Йович провел 32 матча в чемпионате Германии. На его счету 17 голов и 6 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «twitter» «Реала»