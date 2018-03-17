Филипп Макс стал лучшим среди защитников Бундеслиги по количеству голевых пасов за сезон

Левый фланговый защитник «Аугсбурга» Филипп Макс стал лучшим за 13 лет игроком обороны Бундеслиги по количеству голевых пасов. В нынешнем сезоне он сделал 12 результативных передач.

Последнее очко в свой актив Макс записал в матче 27-го тура против «Вердера», которое закончилось поражением его команды. На 63-й минуте он сделал передачу на Рани Хедиру.

Подобную статистику начали собирать с сезона-2004/05. Макс превзошел по этому показателю бывшего капитана «Баварии» Филиппа Лама, у которого в сезоне-2012/13 было 11 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sports